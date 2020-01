Bußgeldbescheid und Fahrverbot Junger Syrer ist in der Silvesternacht alkoholisiert mit dem Pkw auf der Autobahn unterwegs

(Foto: dehooks/123rf.com)

In der Silvesternacht am Dienstag, 31. Dezember, kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb auf der Autobahn A93 bei Rehau einen 30-jährigen syrischen Staatsangehörigen aus Ellerau, der mit seinem Pkw in südlicher Fahrtrichtung unterwegs war. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest.