Mit 1,54 Promille 26-Jähriger fährt betrunken und ohne Fahrerlaubnis gegen Leitpfosten und haut ab

(Foto: 123rf.com)

Am Mittwoch, 1. Januar 2020, in der Zeit von 2 bis 4 Uhr, fuhr ein 26-jähriger junger Mann mit einem Opel bei Straas auf der Staatsstraße 2194 in den Straßengraben und beschädigte hierbei einen Leitpfosten. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro.