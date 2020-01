Erste Hinweise auf Besitzer Unbekannter lagert illegal Altkleider, Sperr- und Hausmüll im Wald ab

(Foto: Ursula Hildebrand)

Ein bislang unbekannter Täter hat in einem Waldstück, das an der Verlängerung der „Alten Straße“ in Neunburg vorm Wald in Richtung Eixendorfer Stausee liegt, Altkleider, Sperr- und Hausmüll illegal an einem Holzlagerplatz entsorgt. Darunter befanden sich auch etliche Platzpatronen.