Zeugen gesucht Mülltonne mit Silvesterböller in die Luft gesprengt

(Foto: handmadepictures/123RF)

Am Neujahrsmorgen, Mittwoch, 1. Januar 2020, gegen 1.30 Uhr, wurde in der Friedhofstraße in Wackersdorf eine Mülltonne durch gezündete Silvesterböller zerstört.