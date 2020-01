Einsatzkräfte aufs Übelste beschimpft Die Polizei sucht Zeugen für eine Auseinandersetzung beim Naab-Parkhaus in Schwandorf

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Neujahrsmorgen, Mittwoch, 1. Januar, gegen 2.45 Uhr, kam es in der Ettmannsdorfer Straße in Schwandorf vor einem Lokal neben dem Naab-Parkhaus zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Erwachsenen.