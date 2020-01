2.000 Euro Schaden Fünf Ster Holz in einer Garage abgebrannt

(Foto: danielkrol/123RF)

In der Silvesternacht geriet eine als Holzlager dienende vierfach Garage in Hirschbach im Landkreis Amberg-Sulzbach vermutlich durch einen Funken des vorangegangenen Feuerwerks in Brand.