1,84 Promille am Neujahrsmorgen Alkoholfahrt mit Folgen – 35-Jähriger setzt sein Auto in eine Baugrube

(Foto: PI Amberg)

Ein 35-jähriger Landkreisbewohner setzte sich am Neujahrsmorgen mit 1,84 Promille hinters Steuer und fuhr von Ensdorf nach Amberg, nach einer Stadtrunde fuhr der 35-Jährige wieder in Richtung Wohnung. In Kümmersbruck verlor er am Dorfplatz die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Bauzaun und landete letztendlich in einer Baugrube, circa 1,5 Meter tief.