Verhütung von Straftaten Arzt und Schwestern Schläge angedroht – 22-Jähriger wandert von der Notaufnahme direkt in die Haftzelle

(Foto: Ursula Hildebrand)

Am Dienstagnachmittag, 31. Dezember 2019 begab sich ein 22-jähriger junger Mann mit seinem 20-jährigen, leicht an der Hand verletzten Bruder in die Notaufnahme des Hofer Sana-Klinikums. Nachdem die Behandlung des Verletzten aufgrund des Patientenaufkommens nicht sofort erfolgte, zeigte sich der ältere der Brüder hierüber sehr ungehalten.