Sachschaden im vierstelligen Bereich Feuerwerkreste in der Mülltonne entsorgt, dann rückte die Feuerwehr an

Ein 24-jähriger Mann entsorgte nach dem Silvester-Feuerwerk den entstandenen Restmüll in einer Kunststoff-Abfalltonne in Etterzhausen. Da dieser offensichtlich noch nicht vollständig ausgeglüht war, entzündete sich die Kunststoff-Tonne samt Inhalt.

NITTENDORF Durch den Brand der Tonne geriet auch eine angrenzende Sichtschutzwand sowie eine Werkbank in Brand. Auch ein in unmittelbarer Nähe geparkter Pkw wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand allerdings schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.