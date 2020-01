Kontrolle in Weiden Betrunkenes Pärchen wollte die Polizei an der Nase herumführen

In den Morgenstunden fuhr ein Pärchen von Floß nach Weiden; in der Christian-Seltmann-Straße wurde das Fahrzeug kontrolliert. Beide waren alkoholisiert und räumten ein, gefahren zu sein. Ein Alcotest ergab bei den Personen 1,8 bzw. 1,3 Promille.

WEIDEN Daraufhin wurde bei beiden Personen eine Blutentnahme durchgeführt. Dabei stellte sich dabei heraus, dass nur ein Führerschein sichergestellt werden konnte, da der 27-jährigen Weidener überhaupt keinen Führerschein besitzt. Die 20-jährige Beschuldigte räumte dann jedoch in ihrer Vernehmung ein, dass sie ihren Freund nur schützen wollte, was schließlich auch ihr Freund so bestätigte. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis, während gegen die 20-Jährige wegen versuchter Strafvereitelung ermittelt wird.