Über zwei Promille 36-Jähriger steigt in einen Streifenwagen ein und kommt freiwillig nicht mehr raus

(Foto: Hannes Lehner)

Bei einem anderen Einsatz wegen Körperverletzung vor einer Weidener Diskothek in der Fußgängerzone stieg in der Silvesternacht 2019/2020 gegen 3 Uhr ein stark angetrunkener 36-jähriger russischer Staatsangehöriger in ein Polizeiauto ein. Weil er nicht mehr aussteigen wollte, musste er aus dem Streifenwagen gezogen werden.