Unfall in Weiden Beim Linksabbiegen entgegenkommenden Pkw übersehen

Eine 21-jährige Ford-Fahrerin aus Windischeschenbach übersah beim Linksabbiegen in Weiden in der Dr.-Martin-Luther-Straße/Ecke Raiffeisenstraße am Montag, 30. Dezember, gegen 15.30 Uhr einen entgegenkommenden 84-jährigen Mercedes-Fahrer