Unfallflucht Auto auf einem Parkplatz angefahren und abgehauen

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Dienstag, 31. Dezember 2019, im Zeitraum zwischen 6.30 und 7 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht am Edeka-Parkplatz in Auerbach.