10.000 Euro Schaden Ins Schleudern geraten – 21-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto

(Foto: PI Münchberg)

Am Montagnachmittag, 30. Dezember, fuhr eine 21-jährige Frau aus Straßdorf mit ihrem Skoda auf der Staatsstraße in Richtung Helmbrechts. In der Nähe von Einzigenhöfen kam die junge Frau, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Kurve ins Schleudern.