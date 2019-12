Nach Sachbeschädigung Widerstand geleistet Polizeibeamte mit einer zerbrochenen Weinflasche bedroht

(Foto: Marcel Mayer)

Am Sonntagnachmittag, 29. Dezember, gegen 16.15 Uhr, kam es in einer Tankstelle in der Kulmbacher Straße inHof zu einer Sachbeschädigung. Eine männliche Person randalierte dort und warf die Auslage in der Tankstelle um. Auch gingen Glasflaschen zu Bruch.