Zeugen gesucht Fahrzeug auf einem Parkplatz angefahren und abgehauen

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Am Freitag, 20. Dezember, zwischen 9 und 9.30 Uhr, wurde in Auerbach am Edeka-Parkplatz ein parkender Pkw von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und dabei beschädigt.