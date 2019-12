Geschwindigkeitsmessung Mit 105 km/h in die Radarfalle

(Foto: Innenministerium)

Die Verkehrspolizeiinspektion Amberg führte am Samstag, 28. Dezember, 9.30 bis 13.45 Uhr, am „Teunzer Parkplatz“ an der Bundesstraße B22 eine Geschwindigkeitsmessung durch.