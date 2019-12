22.000 Euro Schaden Pkw-Fahrer wird von Sonne geblendet und verursacht Unfall – zwei Beteiligte leicht verletzt

(Foto: welcomia/123rf.com)

Ein 75-jähriger Landkreisbewohner befuhr mit seinem Toyota am Sonntag, 29. Dezember, um 9.30 Uhr, die Kemnather Straße in Nabburg in Richtung Kreisstraße SAD28; in diese wollte er einbiegen. Aufgrund tiefstehender Sonne übersah er die von links kommende vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß.