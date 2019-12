Zeugen gesucht Einbruch in ehemalige Produktionshalle

In Marxgrün, einem Ortsteil von Naila, wurde zwischen Freitag, 27. Dezember, 16 Uhr, und Samstag, 28. Dezember, 15 Uhr, in eine ehemalige Produktionshalle eingebrochen.

NAILA Der bislang unbekannte Täter öffnete hierzu gewaltsam eine Außentüre, die zugeschweißt war. Ob es zu einem Entwendungsschaden kam, muss erst noch ermittelt werden. Die vor Ort gesicherten Spuren müssen nun ausgewertet werden. Die Polizei ist guter Dinge, dass der Täter hierdurch ermittelt werden kann.

Sollten Passanten Wahrnehmungen in oben genannter Tatzeit gemacht haben, so werden diese gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 09282/ 97904-0 mit der Polizei in Naila in Verbindung zu setzen.