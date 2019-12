Unfall auf der Autobahn Mit Sommerreifen auf glatter Straße unterwegs – Beifahrerin verletzt, 50.000 Euro Schaden

Am frühen Sonntagmorgen, 29. Dezember, geriet der hochwertige BMW eines 19-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Cham auf der Autobahn bei Trogen beim Beschleunigen auf glatter Fahrbahn ins Schleudern.

TROGEN/LANDKREIS HOF Das Fahrzeug krachte in die Außenschutzplanke der Autobahn. Die A72 musste in Fahrtrichtung Westen für die Aufnahme des Unfalls und Reinigung der Fahrbahn, zeitweise komplett gesperrt werden. Die Feuerwehren Trogen und Feilitzsch, sowie die Autobahnmeisterei Rehau waren vor Ort. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, die 23-jährige Beifahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am BMW entstand Sachschaden ich Höhe von etwa 50.000 Euro. Nicht unwesentlich trug zur Entstehung des Unfalls sicherlich bei, dass das Auto trotz der herrschenden Minusgrade nur Sommerreifen aufgezogen hatte.