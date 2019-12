Vorfahrt missachtet 29-jährige Pkw-Fahrerin übersieht vorfahrtsberechtigtes Auto – Zusammenstoß verursacht 9.500 Euro Schaden

(Foto: Ursula Hildebrand)

Am Samstagmorgen, 28. Dezember, gegen 10.50 Uhr, kam es in Kirchenlamitz auf der Kreisstraße 1 an der Auffahrt von Großschloppen zu einem Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Vogtland wollte nach links auf die Kreisstraße in Richtung Kleinschloppen auffahren. Dabei übersah sie das Fahrzeug einer 39-jährigen Pkw-Lenkerin aus Marktleuthen, die in Richtung Kirchenlamitz unterwegs war und stieß mit dieser zusammen.