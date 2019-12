Unfall bei Freudenberg 33-Jähriger weicht einem Tier aus und überschlägt sich im Straßengraben

Am Samstag, 28. dezember, kurz nach 19 Uhr, musste die Feuerwehr aus Freudenberg zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Hammermühle ausrücken.

FREUDENBERG/LANDKREIS AMBERG-SULZBACH In diesem Bereich, so der Verunfallte, wechselte ein Wildtier die Fahrbahn, weshalb der 33-Jährige aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach mit seinem Smart diesem auswich und von der Fahrbahn abkam. Im Straßengraben überschlug sich der Kleinwagen, wobei sich der Fahrer leichte Verletzungen zuzog. Er wurde vorsorglich ins Klinikum eingeliefert. Die Feuerwehr war mit elf Personen vor an der Unfallsstelle.