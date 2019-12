Unfall bei Auerbach Sekundenschlaf auf der B470 – Ford-Fahrer prallt gegen einen Baum

Am Samstag, 28. Dezember, ereignete sich in den Morgenstunden gegen 6.15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein amerikanischer Autofahrer auf der Bundesstraße B470 unweit von Auerbach alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

AUERBACH/LANDKREIS AMBERG-SULZBACH Am Ford des Amerikaners entstand Totalschaden, welcher auf circa 25.000 Euro geschätzt wird. Des Weiteren zog sich der Fahrer mehrere Schnittwunden am Bein und eine Unterschenkelfraktur zu. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern bisweilen an. Es gibt jedoch Anhaltspunkte, die darauf schließen lassen, dass der Fahrer am Steuer dem Sekundenschlaf verfiel und womöglich leicht alkoholisiert war.