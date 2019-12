50.000 Euro Schaden Familienvater (33) stirbt bei Frontalzusammenstoß

Seinen Verletzungen erlag ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der Bundesstraße B303 am Samstagnachmittag, 28. Dezember, Zwei Frauen und ein Kind mussten mit teils schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden.

TRÖSTAU/LANDKREIS WUNSIEDEL Gegen 14 Uhr war der 33-Jährige mit seinem Auto auf der B303 in Richtung Marktredwitz unterwegs. In dem Nissan befanden sich neben dem in Österreich wohnhaften Fahrer auch dessen 31-jährige Frau und ein Kleinkind. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto zwischen Tröstau und Bad Alexandersbad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Volkswagen. Der Fahrer des Nissans erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die 58-Jährige im Landkreis Tirschenreuth wohnende Fahrerin des Volkswagens erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Die schwerverletzte Frau und der Junge des Verstorbenen mussten ebenfalls ärztlich versorgt werden. Alle drei kamen zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser.

An der Unfallstelle waren neben mehreren Rettungskräften auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle und unterstützte die Beamten der Polizei Wunsiedel vor Ort bei der Klärung der Unfallursache. Die Bundesstraße ist derzeit noch für die Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis etwa 19 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird durch Feuerwehrkräfte umgeleitet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.