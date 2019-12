Einsatz in Hof Marihuana beschlagnahmt

(Foto: 123rf.com)

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Hof wurde am Freitagvormittag, 27. Dezember, in ein Mehrfamilienhaus in die Friedrichstraße in Hof gerufen, da es dort zu einer Schlägerei gekommen sei.