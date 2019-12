Unfallflucht vor Metzgerei Nur fünf Minuten geparkt ...

Am Freitag, 27. Dezember, wurde in der kurzen Zeit zwischen 11.45 und 11.50 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter schwarzer VW Tiguan vor einer Metzgerei am Marktplatz in Sparneck angefahren.