Schwerer Unfall 79-jährige Nittenauerin von Pkw erfasst und verletzt

(Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com)

Am Montag, 23. Dezember, gegen 17.20 Uhr, wollte eine 79-jährige Nittenauerin die Berghamer Straße in Nittenau in Höhe der Berghamapotheke überqueren, dabei wurde sie von einem Peugeot erfasst und zu Boden geschleudert, als sie kurz vor der anderen Straßenseite war.