Polizei bittet um Hinweise Dieb entwendet Hinweisschilder – auf den Schildern stehen „Biergarten“ und Öffnungszeiten

(Foto: Bjoern Hennrichs/123rf.com)

In der Zeit zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag am Mittwoch, 25. Dezember, 18 Uhr, und dem zweiten Weihnachtsfeiertag am Donnerstag, 12.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter im Grenzweg im Wunsiedeler Ortsteil Holenbrunn zwei Schilder. Diese waren an einem Hinweisschild angebracht, das auf das Café „Namenlos“ aufmerksam machen soll.