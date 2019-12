Körperverletzung Wildpinkler verprügeln Zeugen

(Foto: rudall30/123rf.com)

Ein 30-jähriger Amberger sah auf dem Nachhauseweg in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 26. auf 27. Dezember, zwei Männer an eine Hauswand in der Innenstadt urinieren und war darüber so empört, dass er seinem Ärger lautstark kundtat.