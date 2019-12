Die Polizei sucht Zeugen Unbekannte trieben in Nabburg ihr Unwesen – Werkzeug im Wert von circa 2.200 Euro geklaut

Am Montag, 23. Dezember, hielten sich bislang unbekannte Täter zwischen 20.26 und 21.30 Uhr im Nabburger Ortsteil Bergelshof auf. Die Täter begaben sich zunächst widerrechtlich auf ein Grundstück, hatten dort aber nichts entwendet; sie konnten hierbei gefilmt bzw. fotografiert werden. Die Bilder liegen der Polizei bislang noch nicht vor, werden in Kürze aber nachgereicht.

NABBURG Im weiteren Verlauf begaben sich die vermutlich selben Täter zum nächsten Anwesen und drangen dort in eine Garage ein. Sie brachen hierzu ein Vorhängeschloss einer Hintertür auf und konnten so ins Gebäude eindringen. Die Garage wurde durchsucht. Ersten Angaben zur Folge wurde hier aber nichts entwendet. In unmittelbarere Nähe wurde eine weitere Garage und Werkstatt eines weiteren Anwesens aufgebrochen und betreten. Die Täter entwendet hier Werkzeug im Wert von circa 2.200 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 100 Euro. Die Polizei Nabburg unter der Telefonnummer 09433/ 2402-0 bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.