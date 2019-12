Polizei bittet um Hinweise Heckscheibe gesprungen – Spannungsbruch oder mutwillige Beschädigung?

(Foto: 123rf.com)

Eine gesprungene Heckscheibe an ihrem Audi A6 hatte eine Nailaerin am zweiten Weihnachtsfeiertag am Donnerstag, 26. Dezember, im Leithenweg in Naila feststellen müssen. Ob es sich um einen Spannungsbruch oder um eine mutwillige Beschädigung handelt, konnte nicht zweifelsfrei ermittelt werden.