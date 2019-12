Fahrer und Beifahrerin schwer verletzt 18-jähriger Pkw-Fahrer fällt in Sekundenschlaf und verursacht Verkehrsunfall

Zwei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstag, 26. Dezember, bei Naila auf der Kreisstraße zwischen der Bundesstraße B173 und Lippertsgrün ereignete.

NAILA Kurz vor Mitternacht des zweiten Weihnachtsfeiertages war ein 18-jähriger Pkw-Fahrer in Richtung Lippertsgrün unterwegs. In einer leichten Rechtskurve ist er dann einfach geradeaus weitergefahren. Nach 60 Metern Fahrt auf der Grünfläche prallte er gegen einen Baum. Der Fahrer und seine 16-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in Kliniken eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme schilderte der Fahrer, dass vermutlich ein Sekundenschlaf die Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn war.