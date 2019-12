15.000 Euro Schaden 44-jährige Führerscheinlose fährt mit geliehenem Auto gegen Brückengeländer und Fahnenmast und flüchtet

(Foto: Ursula Hildebrand)

15.000 Euro Sachschaden verursachte eine 44-jährige Selbitzerin am zweiten Weihnachtsfeiertag am Donnerstag, 26. Dezember, mit einem geliehenen BMW. Aus unbekannten Gründen kam sie in Selbitz beim Rechtsabbiegen von der Burgstraße in die Kulmbacher-Straße nach rechts auf den Gehweg, rammte dort das Brückengeländer und fuhr anschließend noch einen Fahnenmast um.