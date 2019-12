Ausnüchterung in der Zelle Betrunkene Randalierer leisten Widerstand – 27-Jähriger beißt Polizisten in den Daumen

(Foto: Stefan Dinse/123rf.com)

Am Dienstag, 24. Dezember, gegen 16.15 Uhr, wurden zwei Randalierer mitgeteilt, die in der Lindenstraße in Rehau bereits eine gläserne Eingangstüre eingetreten und einen Pkw beschädigt hätten.