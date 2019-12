Circa 200 Euro Sachschaden Nach Streit mit Freundin und Ex-Freundin – Betrunkener schlägt voller Frust Autoscheibe ein

Am Freitag, 27. Dezember, gegen 2 Uhr, geriet ein 29-jähriger, arbeitssuchender Schwandorfer vor einer Diskothek in der Ettmannsdorfer Straße in Schwandorf in einen Streit mit seiner Freundin und Ex-Freundin. Voller Frust schlug der alkoholisierte Schwandorfer daraufhin auf die hintere, linke Seitenscheibe eines unbeteiligten Pkws ein.