Die Polizei ermittelt Duo wollte Automaten aufhebeln

(Foto: Hannes Lehner)

Am Dienstag, 24. Dezember, gegen 21 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten, wie zwei jüngere Männer in die Toilette des ZOB in Weiden gingen. Als der Zeuge kurze Zeit später die Toilette aufsuchte, stellte er sofort Schmorgeruch fest.