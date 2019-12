Polizei bittet um Hinweise Unbekannter Dieb entwendet elektrisches Garagenschloss und beschädigt Hausmauer

Ein Vilsecker Anwohner hat am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, eine sonderbare und kostspielige Feststellung an seiner Garage machen müssen. Aus der Wand neben dem Garagentor wurde das komplette elektrische Torschloss herausgebrochen und entwendet. Die Wand selbst wurde dabei nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen.