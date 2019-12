50-Jähriger verletzt Auto kommt von der Straße ab – Wrack wird erst nach Stunden entdeckt

Am Mittwoch, 25. Dezember, gegen 2 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Schönsee mit seinem VW Golf die Bundesstraße B85 in Richtung Schwandorf. An einem längeren geraden Teilstück nach Mappach kam der Mann mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte einen Hang hinab, überfuhr mehrere kleine Bäume, riss einen größeren Baum um und kam dann im Wald zum Stillstand.