Ein besonderes Weihnachtsgeschenk hatte ein 30-Jähriger aus dem Bereich Brandenburg in seinem Reisegepäck.

BERG Bei der Personenkontrolle des Fahrgastes aus einem Fernbus am Autohof Berg in den frühen Morgenstunden am Dienstag, 24. Dezember, konnten die Beamten circa zehn Gramm Marihuana und 48 illegale „Böller“ aus Polen ohne Zulassungszeichen feststellen.

Die Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und er muss mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.