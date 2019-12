Gar nicht weihnachtlich Trunkenheitsfahrt durch Fahrer – Beifahrer beleidigt Beamten

(Foto: Marek Slusarczyk/123rf.com)

Am Dienstag, 24. Dezember, um 19.16 Uhr wurde ein VW Golf in Wunsiedel in der Dr.-Schmidt-Straße angehalten und der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da Atemalkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der 1,28 Promille ergab.