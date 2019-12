Die Polizei ermittelt Familienstreit an Heiligabend – 26-Jährige zückt ein Messer

(Foto: vertolet/123RF)

Zu einer Familienstreitigkeit kam es in Selb in einer Wohnung in der Professor-Fritz-Klee-Straße in den Abendstunden des Heiligen Abends, 24. Dezember.