Unter Drogeneinfluss Mit über 100 km/h durch Schwandorf – Pkw-Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle und fährt sich in einem Feld fest

An Heiligabend, 24. Dezember, gegen 21.05 Uhr, wollte eine Streifenbesatzung der PI Nabburg in Wernberg-Köblitz einen Audi zur Verkehrskontrolle anhalten. Statt den eingeschalteten Anhaltesignalen zu folgen, entzog sich der 24-Jährige Pkw-Lenker mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle und flüchtete mit weit über 200 km/h auf der Autobahn A93 in Richtung Süden, sodass ihn die Streife aus den Augen verlor.