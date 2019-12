Die Polizei bittet um Hinweise Schäferhund greift Passanten in Amberg an und verletzt ihn im Gesicht

(Foto: gebut/123rf.com)

Am Montag, 23. Dezember, gegen 22 Uhr, wurde ein Passant am Malteserplatz in Amberg von einem freilaufenden Schäferhund angegriffen und hierbei erheblich im Gesicht verletzt.