Geringer Sachschaden Fußgängerin bei Unfall in Schwandorf verletzt

(Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com)

Am Freitag, 20. Dezember, gegen 13 Uhr, überquerte ein 16-jähriger Schüler in Schwandorf die hochfrequentierte Regensburger Straße, ohne eine Fußgängerquerung in Anspruch zu nehmen und ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten.