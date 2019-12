PIN als Telefonnummer getarnt Geldbörse geklaut und mit der EC-Karte Geld abgehoben

Am Freitag, 20. Dezember, am frühen Nachmittag, war eine 72-jährige Rentnerin in Schwandorf in der Wackersdorfer Straße beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt. Dort wurde ihre Geldbörse entwendet, die neben 50 Euro Bargeld auch eine EC-Karte enthielt.