Renault im Wert von circa 20.000 Euro Schleierfahnder stellen auf der A6 bei Waidhaus ein unterschlagenes Auto sicher

Die Grenzpolizeiinspektion Waidhaus konnte am Wochenende erneut einen Erfolg bei der grenzüberschreitenden Fahndung verzeichnen und einen als unterschlagen gemeldeten Renault sicherstellen.

WAIDHAUS Am Sonntagmorgen, 22. Dezember, gegen 6 Uhr, traten zwei Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus auf der Autobahn A6 aufs Gas, als in Fahrtrichtung Tschechien ein polnischer Renault an ihnen vorbei fuhr. Sie holten das Auto ein und unterzogen die beiden polnischen Insassen, einen 29-Jährigen und eine 25-Jährige, einer Kontrolle. Dabei stellten die Beamten fest, dass das Auto in Polen als unterschlagen gemeldet worden war. Die beiden Personen wurden festgenommen und der Renault Kadjar im Wert von circa 20.000 Euro sichergestellt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat die Ermittlungen übernommen. Sie muss nun im grenzüberschreitenden Austausch die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse des Fahrzeugs klären. Die beiden Festgenommenen konnten nach Durchführung aller strafverfahrenssichernden Maßnahmen wieder entlassen werden.