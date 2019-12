Autofahrer warnt Verkehrsteilnehmer Mini in Schlangenlinien auf der A9 unterwegs

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Sonntag, 22. Dezember, gegen 16 Uhr, dass ein Pkw in Schlangenlinien auf der Autobahn A9 in Richtung München auf Höhe der Anschlussstelle Berg unterwegs sei.