Kontrahenten als „Hurensohn“ bezeichnet Um dieselbe Frau gebuhlt – 16-Jähriger und 18-Jähriger geraten in Streit

(Foto: Erich Teister/123rf.com)

Am Sonntag, 22. Dezember, gegen 21.30 Uhr, gerieten in Schwandorf in der Paul-von-Denis-Straße ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger in Streit. Offenbar buhlten sie um dieselbe Frau.