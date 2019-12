Couragierte Zeugin fuhr ihr hinterher Gegen Seitenspiegel gefahren und geflüchtet – Unfallverursacherin ermittelt

Rund 350 Euro Sachschaden verursachte eine 56-jährige VW-Fahrerin am Sonntagabend, 22. Dezember, in der Enoch-Widman-Straße in Hof, nachdem sie mit ihrem Auto gegen den Seitenspiegel eines geparkten Wagens gefahren war. Eine couragierte Zeugin beobachtete den Vorgang, folgte der flüchtenden Frau und half, die Tatverdächtige zu ermitteln.