Dieb dank Videoaufzeichnung erwischt Rentnerin vergaß Geldbörse mit 900 Euro Bargeld für Weihnachtseinkäufe im Einkaufswagen

(Foto: 123rf.com)

Am Freitag, 20. Dezember, wurde einer 73-jährigen Rentnerin aus dem Gemeindebereich Neuhaus auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Auerbach in der Oberpfalz die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Die Handtasche hatte die Rentnerin zuvor versehentlich am Einkaufswagen hängen lassen. Im Geldbeutel der Dame befand sich ihre Geldbörse mit dem kompletten Betrag für ihre Weihnachtseinkäufe in Höhe von circa 900 Euro in bar.